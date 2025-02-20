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Kütahya'da Ambulans ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Kütahya'da Ambulans ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
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Kütahya'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kütahya'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Çavdarhisar ilçesinden Kütahya Şehir Hastanesine hasta getiren 43 ACU 038 plakalı ambulans Kütahya-Tavşanlı karayolu Sanayi Kavşağı'nda 16 E 4287 plakalı otomobil ile çarpışmış ve kazada 4 kişi yaralanmıştı.

Kazanın şiddetiyle yan yatan ambulanstan çıkarılan yaralılar kaza mahalline gelen sağlık görevlilerince ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınmıştı.

Kaza anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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