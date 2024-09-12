Kütahya'da Alkollü Araç Kullanan Sürücülere Cezalar Verildi

Kütahya genelinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, alkollü araç kullanan 5 sürücüye 36 bin 966 TL para cezası uygulanırken, sürücü belgelerine 6 ay süre ile el konuldu.

Kütahya İl genelinde trafik güvenliği sağlamak, alkol etkisinde araç kullanımı kaynaklı kazaları önlemek ve trafikte diğer yol kullanıcılarının huzur ve güven içerisinde seyahatlerini sağlamak amacıyla Jandarma trafik ekipleri ve Jandarma asayiş timleri tarafından eş zamanlı olarak gerçekleştirilen denetimlerde 855 sürücüye alkol testi yapıldı. Yasal sınırların üzerinde alkol aldığı belirlenen 5 sürücüye toplam 36 bin 966 TL tutarında Trafik İdari Para Cezası uygulanarak sürücü belgelerine 6 ay süreyle geçici olarak el konuldu. - KÜTAHYA