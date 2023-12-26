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Kütahya'da Alkollü Araç Kullanan 13 Sürücüye Cezai İşlem

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Kütahya'da hafta sonu alkollü mekanlar çevresinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde alkollü araç kullanan 13 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Kütahya'da hafta sonu alkollü mekanlar çevresinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde alkollü araç kullanan 13 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İl merkezinde huzur ve güven ortamının devamı, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğünce hafta sonu alkollü mekanlar çevresinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimlerde alkol etkisinde araç kullandığı tespit edilen 13 sürücü hakkında cezai işlem uygulandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kütahya Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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