Kütahya'da Alkol Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Tutuklama

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2023 yılında gerçekleştirilen alkol kaçakçılığı operasyonunda 13 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda el yapımı alkol ve etil alkol ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce 2023 yılında alkol kaçakçılığından gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'sinin tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce alkol kaçakçılığı suçlarını önlemeye yönelik 2023 yılı içerisinde yapılan çalışmalarda, toplam 13 şüpheli şahsa adli işlem yapılırken, şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Yapılan aramalarda, toplam 69 adet 0,5 litrelik su şişesi içerisinde el yapımı alkol, 120 litre etil alkol, 11 litre el yapımı alkol ve 8 adet alkol aroması ele geçirildi. - KÜTAHYA