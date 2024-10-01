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Kütahya'da Alkol Denetiminde 5 Sürücüye Cezai İşlem

Kütahya'da Alkol Denetiminde 5 Sürücüye Cezai İşlem
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Kütahya'da Jandarma Trafik ve Asayiş Timlerince yapılan alkol denetiminde yasal sınırların üzerinde alkol tespit edilen 5 sürücüye toplam 32 bin 195 TL ceza kesildi ve sürücü belgeleri 6 ay süreyle alındı.

Jandarma Trafik ve Asayiş Timlerince Kütahya genelinde yapılan alkol denetiminde, yasal sınırların üzerinde alkol aldığı tespit edilen 5 sürücüye toplam 32 bin 195 TL tutarında trafik idari para cezası uygulanırken, sürücü belgelerine 6 ay süre ile el konularak trafikten men edildi.

Kütahya İl genelinde Jandarma Trafik ve Asayiş timlerinin katılımıyla, trafik güvenliği sağlamak, alkol etkisinde araç kullanımı kaynaklı kazaları önlemek ve trafikte diğer yol kullanıcılarının huzur ve güven içerisinde seyahatlerini sağlamak maksadıyla alkol denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde teknik cihazlarla ölçümü yapılan 452 sürücüden yasal sınırların üzerinde alkol aldığı tespit edilen 5 sürücüye toplam 32 bin 195 TL tutarında trafik idari para cezası uygulanırken, sürücü belgelerine 6 ay süre ile el konularak trafikten men edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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