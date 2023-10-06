Kütahya'da alacak verecek kavgası: 3 yaralı, 6 gözaltı

KÜTAHYA'da aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Polisin araya girdiği kavgada 6 şüpheli gözaltına alınırken, üst aramalarında 97,7 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kütahya'da oturan Rıza Ö. (36) ve Mehmet E.G. (29), aralarında alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu Süleyman Ö. (26) bulunduğu Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Muhammer D.?nin evine gitti. İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, İbrahim A. (29), Atakan Ş. (25) ve Rıza Ö. yaralandı. Komşuların ihbarıyla gelen polis ekiplerince bıçaklı kavgada yer alan Atakan Ş., Mehmet Y., Süleyman Ö., İbrahim A., Rıza Ö. ve Mehmet E.G. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden Atakan Ş., Süleyman Ö. ve Mehmet Y.?nin üst aramasında ise 88,74 gram esrar, 7,74 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumları iyi olan yaralılar ayakta tedavilerinin ardından ifadeler için Polis Merkezi'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.