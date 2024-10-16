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Kütahya'da Akaryakıt İstasyonunda Otomobil Yangını

Kütahya'da Akaryakıt İstasyonunda Otomobil Yangını
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Gediz ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda bekleyen otomobil aniden alev aldı. Yangın, istasyon görevlilerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde yakıt almak için bir akaryakıt istasyonuna gelen otomobil aniden alev aldı. Facianın eşiğinden dönülürken, yangın istasyon görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Gediz Meslek Yüksekokulu karşısında bulunan akaryakıt istasyonunda 26 ABF 385 plakalı otomobil, dolum için beklediği esnada birden alev alarak yanmaya başladı. Alevler otomobili sarmasıyla birlikte, o sırada aracın yanında bulunan akaryakıt istasyonu görevlisi soğukkanlı bir şekilde dolum merkezinin yanında bulunan yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale etti. Diğer istasyon görevlilerinin de yardıma gelmesiyle alevler kısa sürede söndürüldü. Bu anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Yangın dolum istasyonlarına ulaşmadan söndürülürken araç daha sonra güvenli bir alana çekildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil Güvenlik 3-sayfa Yaşam Gediz

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