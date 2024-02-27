Kütahya'da 890 Bin TL Dolandırıcılık Olayı

Kütahya'da 890 bin TL parayı göndermek suretiyle dolandırıldığını iddia eden kişi polise başvurdu.

Kütahya'da 1 kişi polise başvurarak 1 Ağustos 2023 tarihinde toplamda 10 bin Euro ve 550 bin 445 TL güncel değeri toplamda 890 bin TL parayı göndermek suretiyle dolandırıldığını beyan etti.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan HTS çalışmaları neticesinde konuyu gerçekleştiren 2 şüpheli şahsın tespiti yapıldı. Şüpheli S.K. ve E.A.'nın adreslerinde yapılan aramada, konu ile ilgili herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmazken, şüpheli S.K.'ın ikametinde yaklaşık 15 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli S.K., Kütahya'ya getirilecek. - KÜTAHYA