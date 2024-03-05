Kütahya'da 8 Bin 834 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan şüpheli araçta 8 bin 834 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde, Merkez İlçesi Azot Fabrikası önünde icra edilen yol kontrolü ve emniyeti esnasında durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramada, 8 bin 834 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KÜTAHYA