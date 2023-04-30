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Kütahya'da 78 şahıs, 32 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapıldı

Kütahya'da 78 şahıs, 32 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapıldı

3. Sayfa Haberleri

Kütahya'da mala karşı işlenen suçlara yönelik önleyici hırsızlık uygulamasında, 78 şahıs, 32 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.

Kütahya'da mala karşı işlenen suçlara yönelik önleyici hırsızlık uygulamasında, 78 şahıs, 32 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. 3 şahsın üzerinde toplam 11.54 gram bonzai ele geçirildi.

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada," Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Meydan Mahallesi, Fatih Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Maltepe Mahallesi, 75.Yıl Mahallesi, Zafertepe Mahallesi ve Osmangazi Mahallelerinde 8 farklı bölgede Asayiş Şube Müdürlüğümüz ekipleri ve Çarşı Mahalle Bekçilerimiz ile birlikte şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan uygulamada, 78 şahıs, 32 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapılmış, 3 şahıstan toplam 11.54 gram bonzai olarak değerlendirilen narkotik madde ele geçirilmiştir. Yapılan uygulamada başkaca herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamış olup, denetim ve kontroller devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kütahya Akif 3. Sayfa Haberler

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