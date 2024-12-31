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Kütahya'da 70 Yaşındaki Adam Kayboldu, Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kütahya'da 70 Yaşındaki Adam Kayboldu, Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kaybolan 70 yaşındaki Hayrettin Adıgüzel için arama çalışmaları sürüyor. Oğlu ile telefonda görüştükten sonra ormanlık alanda kaybolan Adıgüzel’in bulunması için jandarma, AFAD ve gönüllü ekipler geniş bir alanda seferber oldu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kaybolan 70 yaşındaki Hayrettin Adıgüzel'i arama çalışmaları sürüyor.

Dün, saat 17.00'den itibaren haber alınamayan kayıp Hayrettin Adıgüzel (70) için arama çalışmaları devam ediyor. Hayrettin Adıgüzel, 43 UK 642 plakalı bordo renkli otomobili ile kaybolmuş ve en son oğlu ile dün akşam saatlerinde telefon görüşmesinde ormanlık alanda yönünü bulamadığını söylediği belirtilmişti.

Otomobili ile evinden çıkan Adıgüzel'den haber alınamaması üzerine oğlunun kayıp ihbarında bulunmasının ardından İl ve İlçe Jandarma Ekipleri ile AFAD ekipleri seferber olarak Yaylacık ormanları ve Şahmelek mevkiinde arama çalışmalarını başlattı. Oğlu Ali Adıgüzel ve yakınları başta olmak üzere jandarma, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sivil toplum kuruluşu ekipleri ve gönüllü amatör telsizciler grubu ile vatandaşlar, ormanlık alanlar ve yollar başta olmak üzere geniş bir bölgede geniş çaplı arama yapıyor.

Aile bireyleri, Hayrettin Adıgüzel'in herhangi bir sağlık sorunu veya farklı bir problemi olmadığını, kaybolmasının beklenmedik bir durum olduğunu belirtti. Arama çalışmaları akşam saatlerinde hem havadan hem karadan devam ediyor.

Tavşanlı Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneği üyesi Ali Daşkın aramaların dün saat 17.00 itibariyle başladığını belirtterek, Şahmelek ile Kayı köyleri arasında aradıklarını, henüz sonuç alamadıklarını söyledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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