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Kütahya'da 68 Suç Kaydı Olan Şahıs Yakalandı

Kütahya'da 68 Suç Kaydı Olan Şahıs Yakalandı
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Kütahya'da toplam 68 suç kaydı bulunan ve hakkında 33 yıl hapis cezası bulunan Y.Ö. isimli şahıs, düzenlenen operasyonla yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kütahya'da toplam 68 suç kaydı bulunan ve hakkında 33 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Osmangazi Mahallesi Bilge Sokak'ta bir adreste saklandığı tespit edilen, hakkında toplamda 68 suç kaydı bulunan ve 33 yıl hapis cezası ile aranan Y.Ö. (29) isimli şahıs yakalanarak Kütahya Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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