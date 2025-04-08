Kulisler hareketli: MEB düğmeye bastı, yaz tatili erkene çekiliyor

Milli Eğitim Bakanlığı düğmeye bastı, yaz tatili erkene çekiliyor
Özel'den Bahçeli'ye 'cuntacılık' yanıtı! Kendi sözlerini hatırlattı

Özel öyle bir görüntüyle yanıt verdi ki, ortalık fena karışacak
Olay iddia: İmamoğlu'nun babasının yazlık evinde arama yapıldı

İmamoğlu ile ilgili olay iddia! Jandarma soluğu yazlıkta almış
Marketteki fiyat etiketini gören vatandaş isyan etti: İnsanların sinir uçlarıyla oynuyorlar

Marketteki fiyat etiketini gören vatandaş duruma isyan etti

Kütahya'da 62 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Kadın Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da, 62 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 38 aranma kaydı bulunan Emine Dilek Karadeniz, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Firari kadın, bilişim sistemleri ile dolandırıcılık suçları nedeniyle aranmaktaydı.

Kütahya'da 62 yıl hapis cezası bulunan firari kadın yakalandı

Toplam 62 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 18 farklı ilden hakkında 38 aranma kaydı bulunan şüpheli kadın Kütahya'da yakalanıp gözaltına alındı

KÜTAHYA - Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve çok sayıda suç kaydı bulunan Emine Dilek Karadeniz'i düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi 2. Hilal Sokak'taki bir adrese yapılan baskında, uzun süredir firari olan ve burada saklandığı tespit edilen 43 yaşındaki Emine Dilek Karadeniz gözaltına alındı.

Karadeniz'in, bilişim sistemleri ile banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçlarından toplam 62 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 111 bin 110 TL adli para cezası bulunduğu belirtildi. Ayrıca 18 farklı ilden hakkında 38 aranma kaydı olduğu öğrenildi.

4 yıldır firari olarak aranan Karadeniz'in, dolandırıcılıktan 76, yaralamadan 4, hakaretten 3, tehditten 2 olmak üzere toplam 85 ayrı suç kaydına sahip olduğu bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN EFE - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.