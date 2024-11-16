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Kütahya'da 6 Masaj Salonu Fuhşa Teşvikten Kapatıldı

Kütahya'da 6 Masaj Salonu Fuhşa Teşvikten Kapatıldı
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Kütahya'da yapılan operasyonlar sonucu, 'fuhşa teşvik ve aracılık' iddialarıyla 6 masaj salonu 90 gün süreyle mühürlendi. İl Emniyet Müdürlüğü, fuhuşa zorlanan kadınları kurtarma ve suçluları yakalama amacıyla çalışmalar yürüttü.

Kütahya'da 6 masaj salonu 'fuhşa teşvik ve aracılık' iddiasıyla 90 gün süreyle mühürlenerek kapatıldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, fuhuş olaylarının tespiti, zührevi hastalıkların önlenmesi, fuhuşa zorlanan kadınların kurtarılması ve bu suçu işleyenlerin yakalanarak adli makamlara teslim edilmesi amacıyla 2 aylık teknik ve fiziki takip yaptı. Çalışmalar sonucunda, 3 ayrı planlı dosya üzerinde yapılan araştırmalar ve elde edilen tanık beyanları doğrultusunda iki ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyon Kararı gereği, 6 ayrı masaj salonu 90 gün süreyle mühürlendi.

İki ayrı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 5 şahsın tutuklandığı belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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