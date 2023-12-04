Kütahya'da 6 Ayrı Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Kütahya'da 6 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis uygulanmasında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğine bağlı ekip tarafından Saray Mahallesi, Spor Caddesinde şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik yapılan kontrollerde G.T. (31) isimli şahsın GBT-UYAP sorgusunda, Ankara, Antalya ve İstanbul'daki çeşitli mahkemeler tarafından 6 ayrı dolandırıcılık suçundan aranıyor olduğu tespit edildi. Ayrıca hakkında toplam 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu anlaşılan şahıs Nezarethane Büro Amirliğine teslim edildi. - KÜTAHYA