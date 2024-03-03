Kütahya'da 59,08 gram esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı
Kütahya'da polis ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 38 adet sarılmış içime hazır halde 59,08 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
Kütahya'da polis ekiplerince durdurulan araçta 38 adet sarılmış içime hazır halde 59,08 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 38 adet sarılmış içime hazır halde 59,08 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü S.B. (44), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA