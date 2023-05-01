Kütahya'da 54 adet sentetik ecza hap ele geçirildi
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 54 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 54 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kütahya- Eskişehir karayolu üzerinde şüphe üzerine durdurdukları bir araçta bulunan A. A. isimli şüpheli şahıstan, 54 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak suçundan yasal işlem yapıldı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa