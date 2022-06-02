Kütahya'da 53 bin 340 adet makaron ele geçirildi - Haberler

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Kütahya'da 53 bin 340 adet makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kütahya'da 53 bin 340 adet makaron ele geçirildi

Kütahya'da bir işyeri ve evde yapılan aramalarda, 45 bin 200 adet boş, 8 bin 140 adet içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Kütahya'da bir işyeri ve evde yapılan aramalarda, 45 bin 200 adet boş, 8 bin 140 adet içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, şüpheli U. K. isimli şahsın iş yeri ve ikametinde yapılan aramada, 45 bin 200 adet boş, 8 bin 140 adet içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron, 1 adet makaron doldurma makinesi (elektrikli sigara üretim makinesi) ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Kütahya 3. Sayfa Haberler

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