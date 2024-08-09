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Kütahya'da 520 Gram Kokain Ele Geçirildi

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Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, üzerinde 520,15 gram kokain bulunan bir şüpheli tutuklandı.

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince üzerinde 520,15 gram kokain ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çevre Yolu üzerinde durdurulan A.Ö. isimli şahsın yapılan kontrolünde iki parça halinde 520,15 gram kokain maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlar Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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