Kütahya'da polisin bölge uygulamasında 51 şahıs ve 29 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetiminin yapıldığı bildirildi.

Kütahya'da 51 şahıs ve 29 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı

Kütahya'da polisin bölge uygulamasında 51 şahıs ve 29 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetiminin yapıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Fuat Paşa Mahallesi, Hayvan Pazarı ve çevresi, Vefa Mahallesi-Otobüs Terminali, Tren Garı, Osmangazi Mahallesi, 100. Yıl Mahallesi-Cephanelik Mevki, Okmeydanı Mahallesi Radar Camii çevresi ve Hisar Bölgesinde şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan Bölge uygulamasında, 51 şahıs ve 29 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. 1 adet kesici alet ele geçirilen şahsa idari yaptırım uygulandı. 1 şahıstan 0,69 gram, metamfetamin ele geçirildi. - KÜTAHYA