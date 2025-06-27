Kütahya'da 5 Milyon 980 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Kütahya'da 5 Milyon 980 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir araçta 5 milyon 980 adet kaçak makaron ele geçirilerek şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kütahya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, kullandığı araçta 5 milyon 980 adet kaçak makaron ele geçirilen 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Bu çerçevede, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile ilgili olarak Adana'dan Kütahya'ya gelen bir araç uygulama noktasında durduruldu. Y.A. (49) isimli şahsın kullandığı araç içerisinde gerçekleştirilen aramada, 598 koli halinde toplam 5 milyon 980 bin adet boş makaron ele geçirildi. Şüpheli Y.A. hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi

TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Milyoner Olmak İster'de 80 Yaşındaki yarışmacıdan alkış toplayan başarı

80 yaşındaki yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı! İşte kazandığı para
Fenerbahçe'de tarihi imza! 2029'un sonuna kadar takımın başında olacak

Fenerbahçe'de tarihi imza! 2029'un sonuna kadar takımın başında olacak
Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı

Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği 100 bin dolarlık elbiseyle şov yaptı

Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği elbiseyle şov yaptı
Mustafa Sandal'a mahkemeden kötü haber

Mahkemenin belirlediği yeni kira Sandal'ın keyfini kaçıracak
Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı! Şarkıdaki sözler bir hayli manidar

Sedat Peker, doğum gününde ortaya çıktı! Çalan şarkıya bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.