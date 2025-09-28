Kütahya'da 5.4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem, İzmir ve çevre illerde hissedildi. Deprem nedeniyle bazı vatandaşlar kapalı alanlardan dışarı çıkmak zorunda kaldı.
Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 12.59'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir dahil birçok ilde hissedildi. Depremi hisseden bazı vatandaşlar kapalı alanlardan kendilerini dışarı çıkardı.
Sarsıntı İzmir'de hafif bir şekilde hissedildi. - İZMİR
