Kütahya'da 5.4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Güncelleme:
Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem, İzmir ve çevre illerde hissedildi. Deprem nedeniyle bazı vatandaşlar kapalı alanlardan dışarı çıkmak zorunda kaldı.

Sarsıntı İzmir'de hafif bir şekilde hissedildi. - İZMİR

