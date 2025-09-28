Kütahya'da 5.4 Büyüklüğünde Deprem, Çanakkale'de Hissedildi

Kütahya merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem Çanakkale'den de hissedildi.

Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, saat 12.59'da merkez üstü Kütahya Simav olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 8.46 kilometre olan deprem Çanakkale'de de hissedildi. - ÇANAKKALE