Kütahya'da 5.4 Büyüklüğünde Deprem, Çanakkale'de Hissedildi
Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem, derinliği 8.46 kilometre ile Çanakkale'de de hissedildi.
Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, saat 12.59'da merkez üstü Kütahya Simav olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 8.46 kilometre olan deprem Çanakkale'de de hissedildi. - ÇANAKKALE
