Kütahya'da 490 şahıs, 233 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapıldı

Kütahya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 9 ayrı bölgede gerçekleştirilen "Dar Bölge" uygulamasında 490 şahıs, 233 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapıldı, aranan 3 şahıs yakalandı.

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğümüz Ekipleri ve Çarşı Mahalle Bekçilerimiz tarafından Fuatpaşa Mahallesi Ahievran Caddesi ve Yenidoğan Mahallesi Dumlupınar Bulvarı İl Özel idaresi Kavşağı, Hisar Bölgesi, İstiklal Caddesi, Trengarı, Otogar olmak üzere 9 ayrı bölgede şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan "Dar Bölge" uygulamasında, toplam 490 şahıs ve 233 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapılmış, aranan 3 şahıs yakalanmış, 4 adet kesici alet, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şok cihazı, 2 adet plastik cop ve 1 adet teleskopik jop, 0.83 gram bonzai ve 1 adet payp ele geçirilmiştir. Yapılan uygulamalarda 4 araç trafikten men edilmiş, 4 şahsa idari yaptırım karar tutanağı tanzim edilmiş olup, başka bir suç ve suç unsuruna rastlanılmamıştır" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA