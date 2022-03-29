Kütahya'da 43 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi - Haberler

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Kütahya'da 43 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kütahya'da 43 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Kütahya'da bir iş yerinde kayıt dışı olduğu anlaşılan 43 adet cep telefonu ele geçirildi.

Kütahya'da bir iş yerinde kayıt dışı olduğu anlaşılan 43 adet cep telefonu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince yapılan çalışmalar ve elde edilen bilgiler doğrultusunda Alipaşa Mahallesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde yapılan aramada, 43 adet kayıt dışı olduğu anlaşılan cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan F. Y. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, 3. Sayfa, Haberler

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