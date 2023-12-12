Kütahya'da 42 Narkotik Operasyonunda 8 Şüpheli Tutuklandı
Kütahya'da son bir haftada düzenlenen 42 narkotik operasyonunda yakalanan 54 şüpheliden 8'i tutuklandı. Operasyonlarda bonzai, esrar, metamfetamin ve sentetik ecza ele geçirildi.
Kütahya'da son bir haftada düzenlenen 42 narkotik operasyonunda yakalanan 54 şüpheliden 8'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünce 4-10 Aralık 2023 tarihleri arasında il geneli narkotik suçlarla mücadele çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirilen 42 operasyonunda yakalanan 54 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Tavşanlı ilçesinde gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Suç unsuru olarak, 13.03 gram bonzai, 7.75 gram esrar, 90,97 gram metamfetamin ve 519 adet sentetik ecza ele geçirildi. - KÜTAHYA