Kütahya'da 41 Kilogram Esrar Bulunduran Şüpheli Tutuklandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yapılan operasyonda, M.S. isimli şahsın evinde 41 kilogram kubar esrar maddesi ve bir adet esrar öğütme el değirmeni ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.