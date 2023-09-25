Kütahya'da 41 Kilogram Esrar Bulunduran Şüpheli Tutuklandı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yapılan operasyonda, M.S. isimli şahsın evinde 41 kilogram kubar esrar maddesi ve bir adet esrar öğütme el değirmeni ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde evinde 41 kilogram kubar esrar maddesi bulunan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutukladı
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Tavşanlı ilçesinde M.S. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Şüphelinin ikametinde narkotik köpeğinin de katıldığı aramada, 41 kilogram kubar esrar maddesi ve 1 adet esrar öğütme el değirmeni ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa