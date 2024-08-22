Kütahya'da 40 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Dolandırıcı Yakalandı

Bilişim sistemi üzerinden dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından hakkında kesinleşmiş 40 yıl hapis cezası ile aranan ve 67 farklı suç kaydı bulunan şahıs Kütahya'nın Simav ilçesinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından il genelinde hapis cezası ile aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, Simav ilçesi 4 Eylül Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'ndeki adreste saklandığı tespit edilen, bilişim sistemi üzerinden dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından toplamda 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan, ayrıca nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık, basın yayın araçları üzerinden dolandırıcılık, tehdit ve mala zarar verme suçlarından olmak üzere hakkında toplamda 67 farklı suç kaydı bulunan S.D (33) isimli şahıs yapılan fiziki takip sonucunda yakalanarak Kütahya Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edilmek üzere gözaltına alındı. - KÜTAHYA