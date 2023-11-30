Kütahya'da 40 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi, Otobüs Yolcusu Tutuklandı

Kütahya'da yapılan bir operasyonda, üzerinde 40 gram metamfetamin bulunan bir otobüs yolcusu tutuklandı.

Kütahya'da üzerinde 40 gram metamfetamin ele geçirilen şehirlerarası otobüs yolcusu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucunda, Bursa'dan Kütahya'ya uyuşturucu getirileceği konusunda alınan bilgiye istinaden, Kütahya'nın Merkez ilçesi Sabuncupınar yol ayrımında durdurulan bir otobüste yolcu olarak bulunan K.Ş. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada, 40 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.Ş. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA