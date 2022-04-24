Kütahya'da bir kamyonda 4 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi - Haberler

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Kütahya'da bir kamyonda 4 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kütahya'da bir kamyonda 4 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi Kütahya'da polisin bir kamyonda yaptığı aramada, 4 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Kütahya'da bir kamyonda 4 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi

KÜTAHYA - Kütahya'da polisin bir kamyonda yaptığı aramada, 4 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince, Afyonkarahisar Karayolu Plaka Tanıma Sistemi noktasında durdurulan bir kamyonda yapılan aramada, 4 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan F. E. isimli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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