Kütahya'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Güncelleme:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 12.1 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 02.54'te 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Simav ilçesi olan depremin derinliği 12.1 kilometre olarak ölçüldü. - KÜTAHYA

