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Kütahya'da 38 Adet Sarılmış Esrar Ele Geçirildi

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Kütahya'da polis ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramalarda 38 adet sarılmış içime hazır halde 59,08 gram esrar maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü tutuklandı.

Kütahya'da polis ekiplerince durdurulan araçta 38 adet sarılmış içime hazır halde 59,08 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramalarda 38 adet sarılmış içime hazır halde 59,08 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.B (44) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kütahya Narkotik Suçlar Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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