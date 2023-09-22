Kütahya'da 36,72 Gram Esrar Ele Geçirildi
Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada, 36,72 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada, 36,72 gram esrar ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda Antalya'ya gideceği değerlendirilen K.H. isimli şüpheliye ait araçta yapılan kontrollerde, 36,72 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa