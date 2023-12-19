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Kütahya'da 34 narkotik operasyonunda 5 kişi tutuklandı

19 Aralık 2023 09:00 Güncelleme: 09:02 Abone Ol

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan narkotik operasyonlarında 34 olayda yakalanan 42 şahıstan 5'i tutuklandı. Operasyonlarda bonzai, metamfetamin ve sentetik ecza ele geçirildi.