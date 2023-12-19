Kütahya'da 34 narkotik operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan narkotik operasyonlarında 34 olayda yakalanan 42 şahıstan 5'i tutuklandı. Operasyonlarda bonzai, metamfetamin ve sentetik ecza ele geçirildi.
Kütahya'da bir haftada 34 narkotik operasyonunda yakalanan 42 şahıstan 5'inin tutuklandığı bildirildi.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce 11-17 Aralık 2023 tarihleri arasında il geneli narkotik suçlarla mücadele çalışmaları çerçevesinde 34 olayda yakalanan 42 şahıstan 5'i tutuklandı. Suç unsuru olarak, 430,78 gram bonzai, 42,16 gram metamfetamin ve 2 bin 165 adet sentetik ecza ele geçirildi. - KÜTAHYA