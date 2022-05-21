Kütahya'da 32 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı - Haberler

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Kütahya'da 32 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kütahya'da 32 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

Kütahya'da 32 ayrı suçtan aranan ve 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı Motosikletli Yunus Timlerince yakalandıEdinilen bilgiye göre, Motosikletli Yunus Timlerince Paşam Sultan Mahallesi Hisarlı Ahmet Caddesi üzerinde yapılan çalışmalar esnasında S.A.

Kütahya'da 32 ayrı suçtan aranan ve 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı Motosikletli Yunus Timlerince yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Motosikletli Yunus Timlerince Paşam Sultan Mahallesi Hisarlı Ahmet Caddesi üzerinde yapılan çalışmalar esnasında S.A. (36) isimli şahsın GBT kontrolünde, 32 ayrı suçtan arandığı, ayrıca "yağma" suçundan toplamda 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlı işlemlerinin ardından Nezarethane Büro Amirliğine teslim edildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kütahya, 3. Sayfa, Haberler

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