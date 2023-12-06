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Kütahya'da 309 AVM çalışanına yasa dışı bahis bilgilendirmesi

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Kütahya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Siberay programı kapsamında SERA AVM'de çalışan 309 kişiye yasa dışı bahis konusunda bilgilendirme yaptı.

Kütahya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Siberay programı çerçevesinde 309 AVM çalışanına yasa dışı bahis konusunda bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan Siberay programı çerçevesinde il merkezinde bulunan SERA AVM'de toplam 309 çalışana yasa dışı bahis konusunda bilgiler verilerek bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunuldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Siber Suçlarla Mücadele Kütahya 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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