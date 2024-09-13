Kütahya'da 3,5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

AFAD'dan alınan bilgiye göre Kütahya'da 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.03'te merkez üssü Kütahya merkez Gediz ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 9,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Kısa süreli paniğin yaşandığı kentte can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi. - KÜTAHYA