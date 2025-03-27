İmamoğlu protestolarında bilanço ağırlaşıyor: 260 kişi tutuklandı, 150 polis yaralı

Bilançoyu açıklayan Yerlikaya'dan sert tepki: Asitler, baltalar nedir?
Özel: İmamoğlu'nun adaylığı mümkün olmazsa onun yerine birini çıkaracağız

Özel'in adaylık sorusuna verdiği yanıt Yavaş'ı küplere bindirecek
Uludağ'daki otel yangınında can kaybı 3'e çıktı

Hocaların hocası ailesiyle birlikte hayatını kaybetti
Altın fiyatlarında beklenen senaryo gerçek oldu

Altın fiyatlarında beklenen senaryo gerçek oldu

Kütahya'da 21 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Kadın Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da fuhşa teşvik ve aracılık suçlarından kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan H.Ü. isimli kadın, düzenlenen operasyonda yakalandı. Kadının toplamda 18 suç kaydı bulunuyor.

Kütahya'da 'fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçlarından hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce Yenidoğan Mahallesi Uslu Sokak'taki bir adrese düzenlenen operasyonda, 'fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etmek' suçlarından 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan, ayrıca fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etmek, dolandırıcılık, suçluyu kayırma, yaralama ve hakaret olmak üzere hakkında toplamda 18 suç kaydı bulunan H.Ü (52) isimli kadın yakalanarak Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.