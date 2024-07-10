Kütahya'da 21 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Kütahya'da, hakkında 5 farklı suç kaydı ve 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından Servi Mahallesi üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda, gece vakti silahlı yağma, kişi hürriyetinden yoksun kılma, cinsel saldırı suçlarından Tavşanlı İkamet İnfaz Bürosu tarafından hakkında toplamda 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan, ayrıca cinsel saldırı, yağma ve kasten yaralama suçlarından olmak üzere hakkında toplamda 5 farklı suç kaydı bulunan A.Y. (23) isimli şahıs yakalanıp gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA