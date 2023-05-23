Kütahya'da 2023 yılında hırsızlık olayları azaldı

Kütahya Emniyet Müdürlüğü, il genelinde hırsızlık olaylarını azaltmaya yönelik olarak yapılan uygulamalar, denetimler ve kontrolleri içeren çalışmalar sonucunda, 2023 yılı Mayıs ayı itibarıyla hırsızlık olaylarında geçen yıla oranla azalma sağlandığını açıkladı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü, il genelinde hırsızlık olaylarını azaltmaya yönelik olarak yapılan uygulamalar, denetimler ve kontrolleri içeren çalışmalar sonucunda, 2023 yılı Mayıs ayı itibarıyla hırsızlık olaylarında geçen yıla oranla azalma sağlandığını açıkladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, " İlimiz genelinde hırsızlık olaylarını azaltmaya yönelik olarak yapılan uygulamalar, denetimler ve kontrolleri içeren çalışmalar sonucunda, 2023 yılı 20 Mayıs itibariyle geçtiğimiz yılla karşılaştırılmasında, evden hırsızlık olayları yüzde 50, işyerinden ve kurumdan hırsızlık olayları yüzde 16,2, motosiklet hırsızlığı olayları yüzde 39,3, oto hırsızlığı olayları yüzde 28,6, hayvan hırsızlığı olayları yüzde 80, yağma olaylarında yüzde 35,7 azalma sağlanmıştır. Yapılan çalışmalarda, 61 ruhsatsız tabanca, 30 ruhsatsız tüfek, 44 kurusıkı tabanca, 658 mermi-fişek,11 bin gram tütün, 2 bin 685 paket gümrük kaçağı sigara, 201,04 gram esrar, 36,18 gram skank, 50,64 gram kokain, 2 bin 979,02 gram bonzai, 744,24 gram metamfetamin, 291 adet ectasy, 4 bin 106 adet sentetik ecza, 81 bin 460 adet makaron ve 398 delici-kesici alet ele geçirilmiştir. 1 Ocak 2023 ile 20 Mayıs 2023 tarihleri arası ilimizde çeşitli suçlardan aranan 714 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir" denildi.

Hırsızlık olaylarına karşı vatandaşların uyarıldığı açıklamada," Evden ayrılırken camlarınızı kapatmayı, kapılarınızı anahtarla kilitlemeyi, kamera ve alarm sistemlerinden yararlanmayı, apartman girişlerinde kim olduğunu bilmediğiniz kişilere kapıyı açmamayı alışkanlık haline getirmek, işyerlerinden kısa süreliğine de olsa ayrıldığınızda kapılarınızı kilitlemek, alarm ve kamera taktırmak, işyeri içerisindeki kameraları çalışanların göreceği yerde bulundurarak takip etmek, işyeri bahçelerinde açıkta metal hurda, kablo ve benzeri şeyleri bırakmamak, motosiklet ve araçlarınızı kilitlemeden veya anahtarı üzerindeyken bırakmamak suretiyle basit önlemlerle korunabilirsiniz" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA