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Kütahya'da 2 şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'da 2 şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları 2 şahsın üzerinden 0.84 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları 2 şahsın üzerinden 0.84 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gaybiefendi Mahallesi Pınar Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurulan O. A ve C. Ö isimli şahıslardan, 0.84 gram metamfetamin ve 1 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kütahya 3. Sayfa Haberler

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