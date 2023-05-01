Kütahya'da 2 şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi
3. Sayfa Haberleri
Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları 2 şahsın üzerinden 0.84 gram metamfetamin ele geçirildi.
Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları 2 şahsın üzerinden 0.84 gram metamfetamin ele geçirildi.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gaybiefendi Mahallesi Pınar Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurulan O. A ve C. Ö isimli şahıslardan, 0.84 gram metamfetamin ve 1 adet payp ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa