Kütahya'da 2 İş Yerinde Ruhsatsız Tüfek Ele Geçirildi

Kütahya'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 2 iş yerinde ruhsatsız tüfekler ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar polis merkezine teslim edildi.

Kütahya'da polis ekiplerince 2 iş yerinde yapılan denetimlerde 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin Vefa Mahallesinde bir iş yerinde yaptığı denetimlerde, F.D. (32) isimli şahıstan ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Yine Vefa Mahallesinde alkollü iş yerinde yapılan denetimlerde M.E. (50) isimli bir şahıstan ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - KÜTAHYA