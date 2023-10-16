Kütahya'da 2 Gram Narkotik Madde Ele Geçirildi
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Kütahya'da polis ekipleri tarafından yapılan aramada bir kişinin üzerinde 2 gram narkotik madde bulundu. Gözaltına alınan şahıs, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Kütahya'da polis ekiplerince bir kişinin üzerinde yapılan aramada 2 gram narkotik madde ele geçirildi.
Resmi Ekipler Amirliğine bağlı ekip tarafından İstiklal Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi Zafer Cami Civarında yapılan çalışmalarda Y.D. (24) isimli şahıstan şeffaf poşet içerisinde 2 gram narkotik madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa