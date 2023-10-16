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Kütahya'da 2 Gram Narkotik Madde Ele Geçirildi

Kütahya'da polis ekipleri tarafından yapılan aramada bir kişinin üzerinde 2 gram narkotik madde bulundu. Gözaltına alınan şahıs, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.