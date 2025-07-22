Kütahya'da 2 Bin İçimlik Bonzai Ele Geçirildi

Kütahya'da Narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 2 bin içimlik kağıda emdirilmiş bonzai ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerince, ilde uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önüne geçmek amacıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde uyuşturucu taşıdığı tespit edilen araç, ekipler tarafından durduruldu. Araçta ve şüpheliler A.A ve A.K isimli şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 5 parça halinde yaklaşık 2 bin içimlik kağıda emdirilmiş sentetik bonzai maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA