Kütahya'da 2 Bin 624 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, İki Şüpheli Tutuklandı

Kütahya'da 2 Bin 624 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, İki Şüpheli Tutuklandı
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Kütahya'da gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele operasyonunda 2 bin 624 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak iki şüpheli tutuklandı.

Kütahya'da uygulama noktasında yapılan aramalar sonrasında 2 bin 624 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, uygulama noktasında durdurulan şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 2 bin 624 adet uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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