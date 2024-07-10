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Kütahya'da Polis Uygulamasında Antika Kur'an-ı Kerim ve Tabanca Ele Geçirildi

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Kütahya'da yapılan polis uygulamasında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 2 antika Kur'an-ı Kerim ve antika tabanca ele geçirildi. Biri emekli polis, diğeri antikacı 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, ele geçirilen antikaların tarihi ve özellikleri belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Kütahya'da polis uygulamasında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 2 antika Kur'an-ı Kerim ve antika tabanca ele geçirildi. Biri emekli polis, diğeri antikacı 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Yıldırım Beyazıt Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yapılan uygulamada, şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde bulunan çanta içerisinde yapılan incelemelerde, 1322 yılında Abdülhamit Han'ın izniyle çıkarılan ve antika olduğu değerlendirilen mühürlü taş baskılı yıpranmış ciltli Kur'an-ı Kerim, 775 sayfa 223 yıllık el yazması Kur'an-ı Kerim, 1928 yılında basımı yapılmış yıpranmış orijinal dönem cildinde Türkçe-Fransızca sözlük, antika olduğu değerlendirilen 1 adet paslı metal namlulu, üzerinde 1870 ibaresi olan, tetik tertibatı bulunan, ahşap kabzalı, altı patlar olarak tabir edilen tabanca ele geçirildi.

Şüpheli antikacı H.İ.S. (58) ile emekli polis Ş.D. (61) gerekli işlemler için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kütahya Güvenlik Suç Polis 3.Sayfa Haberler

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