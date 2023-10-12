Kütahya'da yapılan operasyonda, polis tarafından dur ihtarına uymayarak kaçan araçta 17 kilo 122 gram skunk ele geçirildi. 2 şüpheli tutuklandı.

Kütahya'da 17 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

KÜTAHYA - Kütahya'da "dur" ihtarına uymayarak polisten kaçan ve araçlarında 17 kilo 122 gram skunk ele geçirilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu şüphe üzerine durdurulmak istenen araç, "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yapılan kovalamaca sonucu yaya olarak kaçmaya çalışan H.C. ve A.U. isimli şahıslar yakalanırken, otomobilde narkotik köpeğinin de katıldığı aramada, 2 valiz içine gizlenmiş 3 parça halinde toplam 17 kilo 122 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.