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Kütahya'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Kütahya'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
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Kütahya'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs saklandığı evde yakalandı.

Kütahya'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs saklandığı evde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan çalışma sonucunda Meydan Mahallesi Şehit Ömer Sokak'taki bir evde saklandığı tespit edilen kasten adam öldürme suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan, ayrıca kasten yaralama, güveni kötüye kullanma ve yağma olmak üzere hakkında toplamda 25 suç kaydı bulunan M.Ç. (32) isimli şahıs yakalanarak, Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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