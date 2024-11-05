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Kütahya'da 13 Yıl 8 Ay Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Kütahya'da 13 Yıl 8 Ay Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı
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Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'nın JASAT birimi, hakkında 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.E.'yi, Gediz ilçesinde düzenlediği operasyonla yakaladı. A.E., dolandırıcılık ve tutuklunun kaçması suçlarından aranmaktaydı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbarat ve saha çalışmaları sonucunda, hakkında 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 28 yaşındaki A.E., 4 ayrı Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçlarından aranmaktaydı. Gediz ilçesinde saklandığı evde iki ay süren titiz takip sonucu düzenlenen operasyonla yakalanan A.E., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kütahya T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, emniyet ve asayişin sağlanmasında, istihbarata dayalı ve teknolojik imkanlardan faydalanarak, kamu düzeninin korunması adına çalışmalarını ilgili makamlarla koordineli olarak sürdürmeye devam edeceğini belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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