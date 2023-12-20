Kütahya'da 13 dolandırıcılık ve 1 hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

Kütahya'da 13 dolandırıcılık ve 1 hırsızlık suçundan hakkında 27 Yıl 6 Ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Kütahya'da 13 dolandırıcılık ve 1 hırsızlık suçundan hakkında 27 Yıl 6 Ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda Fuatpaşa Mahallesi üzerinde, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle 13 dolandırıcılık ve 1 hırsızlık suçundan 27 yıl 6 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.G. (31) isimli şahıs yakalanarak Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA